Ob Bach, Beethoven oder Berlioz - die Klassische Musik hat ihre eigene Faszination und eine große Geschichte, keine Frage. Das Problem ist nur: wen erreicht sie heute noch wirklich? Das Publikum im bürgerlichen Konzertsaal wird immer älter, neues, junges Publikum zu erreichen, immer schwieriger. Frischer Wind tut Not, Ideen sind gefragt - und es gibt sie! Ein paar davon stellen wir in dieser Sendung vor. Markus Fein, Intendant der Alten Oper Frankfurt, spricht über innovative Formate, die er im Rahmen der Saisoneröffnung beim Festival "Fratopia" präsentiert. Anne-Sophie Bereuter vom jungen Stegreif.Orchester erzählt, wie so ein großes Ensemble echte Interaktion mit dem Publikum hinbekommt und die Kammerphilharmonie Frankfurt erforscht mit dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, wie sich der Unterschied zwischen Livekonzert und Livestream wirklich anfühlt.