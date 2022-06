Mit Liedern wie "Der kleine grüne Kaktus", "Veronika, der Lenz ist da" und "Ein Freund, ein guter Freund" wurden sie einst berühmt. Robert Biberti, Ari Leschnikoff, Roman Cycowski, Erich Collin und Harry Frommermann. 1927 werden sie die Comedian Harmonists. Die Geschichte und die Musik der einst berühmten Gesangsgruppe lässt das „Comedian Harmonists - Ensemble 2021“ wieder aufleben. Und zwar bei den Burgfestspielen Bad Vilbel. Los geht es am 10. Juni. Die musikalische Leitung der Revue hat Horst Maria Merz. Er ist unser heutiger Studiogast. Wobei der Begriff Studio heute nicht ganz korrekt ist, denn das Gespräch fand in den Probe-Räumlichkeiten des Ensembles in Bad Vilbel statt.