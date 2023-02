Der dritte Montag im Januar, der so genannte „Blue Monday“, laut einem Psychologen der deprimierendste Tag des Jahres, liegt zwar bereits hinter uns, aber der Februar gehört für viele doch auch zu den Monaten, die eher trist sind und höchstens mit trübem Wetter glänzen… Alle Faschings-Fans dürften jetzt vehement widersprechen, doch auch für alle Nicht-Närinnen und Narren, gibt’s in Hessen aktuell unglaublich viel zu sehen und zu entdecken, noch dazu an Orten, die schön warm und trocken sind. In der nächsten halben Stunde gibt’s also jede Menge Tipps, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte!