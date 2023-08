Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass die militant islamistischen Taliban nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan innerhalb nur weniger Wochen das gesamte Land erobert haben. Die Situation der Menschen, vor allem die der Frauen und Mädchen im Land hat sich seither dramatisch verschlechtert. Sie hungern, dürfen ab der 6. Klasse keine Schule mehr besuchen, können sich nicht mehr frei bewegen oder äußern. Das gilt in besonderer Weise auch und gerade für die Künstlerinnen und Künstler im Land, die seit der Machtübernahme nicht mehr arbeiten können. So haben die Taliban zum Beispiel die bildliche Darstellung von Menschen strikt verboten. - Wer sich dem Verbot widersetzt, bringt sich in Lebensgefahr. Wir stellen Ihnen in dieser Sendung Menschen in Hessen vor, die sich allen Widerständen zum Trotz trauen, dem etwas - nämlich Kunst - entgegenzusetzen. Unter ihnen der Video- und Fotokünstlers Rahraw Omarzad, die Politikwissenschaftlerin und Künstlerin Sara Nabil, der Filmemacher und Künstler Yama Rahimi sowie Elke Gruhn, die künstlerische Direktorin des Nassauischen Kunstvereins Wiesbaden.