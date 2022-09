"Höhenrausch" - Die Goldenen Zwanziger?

Ob "Babylon Berlin", "Eldorado KaDeWe", "Das Haus der Träume", „Die Telefonistinnen“ oder "Z - The Beginning of Everything": Die 1920er Jahre sind in unseren 2020ern immer wieder Thema in Serien, von öffentlich-rechtlich über privat bis zu den Streamingdiensten. Die Zeit fasziniert uns offensichtlich sehr. Das neue Buch des Literaturwissenschaftlers und Kulturjournalisten Harald Jähner, „Höhenrausch“, schaut sich die Wirklichkeit dieser Zeit genau an - einer Zeit, in der alles anders werden soll, mit der „Neuen Frau“, dem „Neuen Mann“, dem „Neuen Wohnen“ und dem „Neuen Denken“. Frauen erobern die Rennpisten und Tennisplätze, gehen abends allein aus, schneiden sich die Haare kurz und denken nicht ans Heiraten. Alte Regeln, wer Mann ist und wer Frau und wer mit wem Sex zu haben hat, gelten nicht mehr. Aber waren die Zwanziger wirklich so rundherum golden? Wie war das Lebensgefühl außerhalb Berlins, außerhalb der großen Städte? Und waren tatsächlich nur die Nazis daran schuld, dass der „Höhenrausch“ ein jähes Ende nahm?