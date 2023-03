Zwei von fünf Personen in Deutschland besitzen ein Haustier. Am beliebtesten ist die Katze gefolgt vom Hund. Und dennoch gehört der Hund zu den ältesten Tierfreunden des Menschen. Seit 36 Tausend Jahren begleiten sie uns. Die Faszination für Tiere gehört zum Wesen unserer Gattung - sagt hr-Wissenschaftsredakteur Stephan Hübner. Wir sprechen mit ihm über das Verhältnis Mensch und Tier in dieser Ausgabe von hr-Info Kultur. Anlass ist eine Ausstellung im Museum für Kommunikation, die jetzt eröffnet hat. Humanimal heisst sie.