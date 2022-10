Schauspieler und Komiker Matthias Matschke bringt das Publikum zuverlässig zum Lachen. Als Hagen in „Pastewka“, als Dr. Matschke in der heute show oder als Shakespeare in Sketch History. Gerade hat er seinen ersten Roman veröffentlicht. Ein feinfühliges und nachdenkliches Buch. In „Falschgeld“ erinnert sich die Romanfigur Matthias Matschke an eine Kindheit und Jugend in den 80er Jahren. Aber wieviel davon ist bare Münze? Matthias Matschke erzählt über das Aufwachsen in Südhessen, familiäre Traumata und die Profanität des Todes. Foto: Tom Wagner