Der Blick aus dem Fenster auf das aktuelle Wetter zeigt ein tristes Grau in Grau. - Rausgehen? - Eher ungemütlich!Wie gut, dass es da an vielen Orten in Hessen deutlich abwechslungsreicher zugeht und viel zu entdecken gibt!Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch im ‚Maschinenraum der Götter‘, im Kino zu einem spannenden Krimi oder ins Kabarett? Die Auswahl ist groß und lohnt sich in jedem Fall! Wir stellen einige aktuelle Highlights in Hessen vor.