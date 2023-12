Wie wichtig das Licht für den Menschen ist, merken wir besonders in dieser Jahreszeit. Lichtmangel wirkt sich auf das Befinden aus. In solchen Zeiten helfen Tageslicht und auch Lichterglanz den sogenannten Winterblues zu vertreiben. Lichtkünstler sind gerade in dieser Jahreszeit sehr begehrt. Mit einem von ihnen sprechen wir in dieser Sendung. Sein Name: Wolfgang Flammersfeld. Er betreut künstlerisch die Lichtinstallation Winterlichter im Frankfurter Palmengarten, die am 9. Dezember beginnt. Er wird uns erzählen, wie er seine Lichtinstallationen vorbereitet und wie er Licht entsprechend einsetzt, damit es auch die beabsichtigte Wirkung entfaltet. Ausserdem nehmen wir an einer Lichter-Führung im Frankfurter Dom teil.