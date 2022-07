Seit zehn Jahren gibt es den Internationalen Tag der Freundschaft. Immer am 30. Juli. Ausgerufen von der UNO-Vollversammlung, angeschoben von einer Initiative in Paraguay. Dort feiern Menschen schon seit Jahrzehnten einmal im Jahr ihre Freundschaften, mit Grüßen, kleinen Geschenken und gemeinsam verbrachter Zeit. Was macht eine gute Freundschaft aus? Wie ähnlich müssen Menschen einander sein, um sich anzufreunden? Was hat sich am Modell der Freundschaft in den letzten hundert Jahren geändert - erst recht seit der Erfindung von Social Media? Antworten von Freundschaftsforscher Daniel Tyradellis. Dazu: Freundschaften in der Politik, in Filmen, Büchern und Popsongs.