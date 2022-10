Wir wissen Bescheid, wir wissen, welche Faktoren zur menschengemachten Erhitzung der Erde beitragen. Aber noch ändern wir unser Verhalten nicht. Zwischen Wissen und Handeln klafft eine Lücke, ein Gap. Und dieses Gap will das Museum für Kommunikation in Frankfurt überwinden mit einer neuen Ausstellung namens „KLIMA_X“. Auch das Frankfurter Senckenberg-Museum greift das Thema auf - mit der Ausstellung „Klimawissen schaffen - Was die Vergangenheit über die Zukunft weiß“. Hier können wir der Wissenschaft über die Schulter gucken und erfahren, wie sie aus längst vergangenen Zeiten Prognosen für das Klima von morgen ableitet. Christoph Scheffer stellt beide Ausstellungen vor im Gespräch mit den Macherinnen und Machern.