Krieg, Kunst, Kopfkino - 100 Jahre Hörspiel

In keinem anderen Land werden so viele Hörspiele produziert, wie in Deutschland. Am 24.10.1924 wurde aus Frankfurt das erste bekannte deutsche Hörspiel gesendet. In der charmanten Rundfunkgroteske „Zauberei auf dem Sender“ von Hans Flesch, stören alle möglichen Personen und Zufälle das Rundfunkprogramm - wie sich am Ende herausstellt, das Werk eines verärgerten Zauberers. Das Hörspiel setzte damals Maßstäbe, als das Radio noch jung war. Seither ist viel passiert - und heute beschäftigen sich die Hörspielredaktionen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit dem Übergang ins Digitale, mit seriellem Erzählen in Podcastform und Künstlicher Intelligenz, die zunehmend eine Rolle spielt. Und die Kassettenkinder der 80er Jahre sehen ihre Hörspiele der Jugendzeit mittlerweile live und in Farbe auf der Bühne. Ein Streifzug durch 100 Jahre Hörspielgeschichte. Moderation: Tanja Küchle

Veröffentlicht am 25.10.24 um 15:10 Uhr