Women of the World - das 12. W-Festival in Frankfurt und der schwierige Weg für Frauen in der Musikindustrie // Neuer Club in legendären Räumen: Der Frankfurter Live-Club "Zoom" ist ins ehemalige "Cocoon" gezogen // Große Vielfalt aus dem Fernen Osten: Das Fimfestival "Nippon Connection" // Versöhnung nach ETA-Gewalt und Terror? Der Film "Maixabel" // Nichts dem Zufall überlassen, auch nicht bei "Top Gun 2 - Maverick": Die engen Beziehungen zwischen Hollywood und der US Army // Auf den Spuren von Hannah Arendt: Das Goethe-Institut erzählt mit einem neuen Audioguide die Geschichte ihres Lebens in New York