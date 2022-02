Schnellschuss: 75 Jahre Polaroid // Eine Schnapsidee und ihre Folgen: 150 Jahre Metropolitan Museum of Art in New York // Ausstellungsausblick: Renoir trifft Rokoko im Frankfurter Städel // Veränderte Gegenwart: Surrealismus in der Londoner Tate Modern // Zuflucht Brasilien: Zum 80. Todestag von Stefan Zweig