Theaterfestival "Starke Stücke" - erstmals wieder komplett in Präsenz // Gedenken I: Ein Ort für die Opfer des Frankfurter KZ "Katzbach" in den Adlerwerken // Gedenken II: "Der lange Weg der Sinti und Roma" - Doku in der ARD // Erst Besetzungsstreit, dann Legende: 50 Jahre Filmepos "Der Pate" // Olivette Otele und ihr Buch "Afrikanische Europäer" // 60 Kilometer Weltkulturerbe: Die Säulengänge von Bologna