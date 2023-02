Jeder und jede kennt es, der oder die sich schon mal um einen neuen Arbeitsplatz bemüht hat: Die Stellenbewerbung. Und wenn man oder frau über ganz konkrete Fähigkeiten verfügt, dann kann er oder sie sich darüber freuen, weil die Unternehmen heute hängeringend nach qualifizierten Mitarbeitern suchen. Aber das war nicht immer so. Das zeigt der Historiker Timo Luks in seiner Kulturgeschichte der Bewerbung.Wenn es um eine neue Arbeitsstelle ging, dann stand am Anfang die Bittschrift an den Fürsten oder eine andere Obrigkeit - und da neigte man dazu Geschichten zu erzählen. Wahre, aufgebauschte und auch übertriebene Schicksale wurden da aufgetischt.