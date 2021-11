Es waren nur knapp zwei Minuten und wenige Sätze, mit denen sich Mirrianne Mahn bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche zu Wort meldete. Für ihre Kritik an der Präsenz rechtsextremer Verlage an prominenten Plätzen dieser Buchmesse hat sie viel Anerkennung bekommen, aber auch Kritik, Beschimpfungen und rassistische Bedrohungen waren die Folge. Wie denkt Mirrianne Mahn heute über ihren Auftritt in der Paulskirche? Was hat sie damit erreicht? Und welche Ziele hat sie als neu gewählte Kulturpolitikerin der Grünen im Frankfurter Stadtparlament? Christoph Scheffer hat mit Mirrianne Mahn gesprochen. (Foto: Katherina Dubno)