Graffiti-Künstler und Künstlerinnen verwandeln mit ihren Spraydosen Brückenpfeiler, Gullideckel und Hauswände in Kunstwerke. Allerdings ist es eine vergängliche Kunst, denn sie wird oft beseitigt oder übermalt. Eine Ausstellung in Frankfurt zeigt teils längst verschwundene Graffiti aus rund vier Jahrzehnten. Gleichzeitig gibt es eine umstrittene Schau, die Kopien des Street Art Künstlers Banksy ausstellt. Was ist Street Art, was ist Graffiti? Wie hat sich diese Kunstform und die Szene entwickelt? Ein Künstler und ein Street Art-Forscher erzählen. Foto: Jörg Udo Kuberek