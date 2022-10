Einzelne Arbeiten erzielen auf Auktionen zwar Millionen-Preise, doch der überwiegenden Zahl der Künstler*Innen geht es wirtschaftlich schlecht. Die Arbeitsbedingungen und Lebensumstände der überwiegenden Masse sind prekär. Mehr als 60% erwirtschaften nicht einmal 5000€ für ihre Kunst. Das zeigt die Ausstellung "Two Kids, No Income", in der Kunsthalle Darmstadt. In der Kultursendung fragen wir: Wie schaffen es die Künstler trotzdem zu überleben und was könnte ihre Situation verbessern? Dazu ein Gespräch mit der Initiative Ausstellungvergütung