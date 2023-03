Leben wie unsere Vorfahren - was bringt die experimentelle Archäologie?

Die einen bauen Äxte nach dem Vorbild von Fundstücken nach und hacken damit Holz, andere stellen Bronzeschwerter mit dem Handwerkszeug unserer Vorfahren her - die experimentelle Archäologie ist heute das Thema. Also die Forschung, die versucht übers Ausprobieren neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu bekommen. Aber kriegt man so wirklich einen besseren Eindruck von unserer Kulturgeschichte? (Fotos: Imago)