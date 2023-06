Die Historikerin und Verlegerin Ingke Brodersen zog Anfang der 1990er Jahre in ein Haus in Berlin Schöneberg. Erst später erfuhr sie von den früheren jüdischen Bewohnern und begann, deren Geschichte zu recherchieren. Brodersen hat darüber ein beeindruckendes Buch geschrieben, das zeigt, wieviel verdrängte Geschichte in unserer Umgebung zu entdecken ist, und das zugleich den Blick für die Gegenwart schärft ("Lebewohl, Martha", kanon verlag). Christoph Scheffer hat mit Ingke Brodersen gesprochen. (Foto: Ken Yamamoto)