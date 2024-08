Maler des Lichts - 250. Jahre Caspar David Friedrich

Vor 250. Jahren, am 5. September 1774 wurde der bedeutendste Maler der deutschen Romantik geboren: Caspar David Friedrich. In diesem Jahr feiern wir seinen 250. Geburtstag. U. a. mit zahlreichen Ausstellungen. Nach Hamburg und Berlin hat nun auch Dresden eine große Jubiläumsausstellung zu Caspar David Friedrich. "Wo alles begann" - heisst diese Ausstellung. Auch hier erwarten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zehntausende Besucher. Warum interessieren sich die Menschen im 21. Jahrhundert für einen Maler aus der Romantik? Diese Frage wollen wir in dieser Sendung beantworten

Veröffentlicht am 30.08.24 um 12:00 Uhr