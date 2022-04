So könnte aktuell die Überschrift lauten, denn an diesem Wochenende laufen die Corona-Regeln deutschlandweit und so auch in Hessen aus. Masken- und Testpflicht entfallen in den meisten Bereichen, was sich natürlich auch auf die Coronabedingt schwergebeutelte Kunst-, Kultur-, Gastro- und Klub-Szene auswirkt. Wie reagieren kleine Theater, Kinos und Museen auf die neuen Corona-Regeln in Hessen? Auch darum geht es bei uns in der Sendung!