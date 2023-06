Es ist schon über drei Jahre her, da krempelte das Corona-Virus unser tägliches Leben um. Für die einen wurde die Pandemie zur massiven Bedrohung für Gesundheit und Leben, für die anderen zur nie dagewesenen Einschränkung persönlicher Freiheiten. Wieder andere arbeiteten bis zur Erschöpfung und mit hohem persönlichem Risiko, um Leben zu retten und wirksame Gegenmittel zu entwickeln. Wie werden wir uns an Corona erinnern? Das fragten sich schon damals Kuratorinnen am Historischen Museum in Frankfurt und forderten die Stadtgesellschaft auf, Objekte, Bilder und Dokumente zu sammeln - für künftige Ausstellungen zum Thema Corona. Jetzt sind die Exponate zum ersten Mal in einer Pop-Up-Ausstellung zu sehen. Wir stellen sie vor in hr-iNFO Kultur. Außerdem geht es um eine neue Doku-Reihe über Tattookultur und um den neuen künstlerischen Leiter der Dresden Frankfurt Dance Company.