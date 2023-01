Eine Schauspielerin oder Schauspieler im Auto von A nach B bringen, den Regisseur am Set unterstützen oder die Kamera schwenken - das sind alles notwendige Jobs, wenn ein Film gedreht wird. Nur: Die Leute dafür fehlen. Es gibt viele Schauspieler*innen und Regisseure, aber für die Jobs hinter der Kamera fehlt der Nachwuchs. Eine neue Onlineplattform soll Hilfe bringen. Sie will in erster Linie junge Menschen über die Jobs im Medium Film informieren. Ein Gespräch dazu in der Sendung hr-Info Kultur mit Björn Böhning. Er ist Geschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten - Film und Fernsehen.