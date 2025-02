Neue Kinderbuchliteratur: Wie schwere Themen leicht werden

Am Abend ist das Kind noch selig zur launigen Gute-Nacht-Geschichte eingeschlafen, am nächsten Tag kann schon alles anders sein. Schwere Themen dringen oft unvermittelt in das Leben von Kindern und ihren Familien ein. Krankheit, psychische Erkrankungen, Gewalterfahrungen oder Tod - damit umzugehen ist oft bereits für die Eltern sehr belastend, wie aber können sie mit Kindern darüber sprechen? Kinderbücher können einen Zugang zu schweren Themen ermöglichen, aber das ist gar nicht so leicht. Denn allzu oft werden Inhalte direkt und mit didaktischem Impetus vermittelt - solche Bücher werden dann schnell wieder weggelegt. Kinderbuch-Illustratorin Anke Kuhl und Kinderbuchautorin Anna Böhm gelingt in ihren Werken das Gegenteil: Sie lösen Faszination bei Kindern und Erwachsenen aus, wie der überwältigende Erfolg ihrer Bücher beweist. Beide Künstlerinnen kommen in dieser Kultursendung zu Wort. Außerdem ist Jugendbuchforscherin Dr. Iris Schäfer zu Gast, die wiederkehrende Themen in den letzten hundert Jahren untersucht hat und Ausblicke auf kommende Trends gibt. Von und mit Andrea Geißler. Titelbild © Anke Kuhl.

Veröffentlicht am 07.02.25 um 14:00 Uhr