Ihre Namen klingen ungewohnt spanisch: Paloma Chen, Nadia Hafid, Mohamed El Morabet, Margaryta Yakovenko, Najat El Hachmi. Sie alle haben zwei Sachen gemeinsam: Sie sind erfolgreiche Nachwuchsautor*Innen in Spanien und sie wurden entweder nicht in Spanien geboren oder ihre Eltern gehören zur ersten Einwandergeneration. Viele von ihnen haben literarische Preise gewonnen und repräsentieren jene neue Autor*Innen, die ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus der Migration in die spanische Literatur einbringen. Drei von ihnen stellen wir heute in der Sendung vor.