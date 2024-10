In Deutschland leben etwas mehr als 14. Tausend Überlebende der Verfolgung durch das Nazi-Regime. Das sagt die Jewish Claim Conference. Der allergrösste Teil dieser Überlebenden hat Kinder und Enkeln. Doch nicht in allen Familien ist und war das Leid und die Verfolgung der Eltern oder Großeltern während des sogenannten dritten Reiches ein Thema. Im Gegenteil. Oft wurde geschwiegen. Das Trauma der Verfolgung wurde trotzdem an die Nachkommen weitergegeben. In einem neuen Buch haben der Journalist Hans Riebsamen und der Fotograf Rafael Herlich die Biografien von 31 Holocaustüberlebenden und deren Kinder und Enkel nachgezeichnet. Sie haben die Menschen erzählen lassen. "Nie gefragt - Nie erzählt. Das vererbte Trauma der Holocaust-Überlebenden" - heisst ihr Buch

Veröffentlicht am 18.10.24 um 12:00 Uhr