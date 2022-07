No Show vs. The Show Must Go On

"The Show Must Go On" heißt es bei der Gruppe Queen. Das sagen sich nach mehr als zwei Jahren Corona-Pause viele Kulturveranstalter, die mit interessanten Lesungen, Open-Air-Festivals, Konzerten und Ausstellungen locken. Und das Publikum? Das glänzt - trotz der vielen Möglichkeiten Kultur endlich wieder live und mit allen Sinnen zu erleben - schon seit einer ganzen Weile vor allem durch Abwesenheit. Dabei werden sogar Tickets gekauft und Plätze reserviert - nur tauchen die Menschen dann einfach nicht auf. - Das Phänomen, dass viele aus der Flug- und Gastro-Branche kennen, nennt sich "No Show" (engl. Nichterscheinen) und greift nun auch auf die Kulturbetriebe über, was für leere Stuhlreihen und frustrierte Gesichter bei den Veranstalter*innen sorgt. Wie damit umgehen? Darüber sprechen wir mit dem Leiter des Frankfurter Literaturhauses, Hauke Hückstädt, und machen gleichzeitig Lust auf ein vielfältiges Kulturangebot draußen in Hessen!