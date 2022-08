Eine faszinierende, verstörende, verrückte Ausstellung - so hat der Publizist Heribert Prantl die Wanderausstellung „Kunst trotzt Ausgrenzung“ bezeichnet, die an diesem Sonntag in Rüsselsheim ihre Pforten öffnet. Die Ausstellung ist ein Projekt der Diakonie Deutschland und kommt jetzt zum ersten Mal ins Rhein-Main-Gebiet. Die Ursprungsidee kam von der Diakonie Deutschland. Ziel war es Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus mit Hilfe der Kunst eine Absage zu erteilen. In der Sendung Hr-Info Kultur sprechen wir mit dem Kurator dieser Wanderausstellung, Andreas Pitz und mit dem Darmstädter Künstler Georg-Friedrich Wolf, der mit seinen Skulpturen aus Holz und Metall vertreten ist.