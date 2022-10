Queer im Islam

Islamische Länder legitimieren Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt gegen queere Menschen mit dem Verweis auf religiöse Vorschriften und Verbote. In Deutschland kämpfen queere Muslime, vor allem schwule Männer, gleich an zwei Fronten. Was erleben sie - in der Familie, in der Community, in der Öffentlichkeit? Wie wehren sie sich? Wie versuchen sie, ihre eigene Identität, ihren eigenen Lebensweg, ihre eigene Stärke zu finden? Was muss passieren - innerhalb, aber auch außerhalb muslimischer Familien - um es diesen Menschen leichter zu machen, um sie vor Drohungen, Übergriffen und Gewalt zu schützen? Und wie ist das eigentlich wirklich mit der Homosexualität im Islam? Eine prominent und vielfältig besetzte Konferenz in Frankfurt versucht diese Fragen zu klären. Wir sprechen mit der Initiatorin Prof. Susanne Schröter, mit dem Psychologen und Autor Ahmad Mansour und mit dem jungen Aktivisten Jakub, der auch als Drag-Queen „KweenGypsy“ auftritt und von sich sagt: Ich bin schwul und Muslim.