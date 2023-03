LGBTIQ… Eine Reihe von Buchstaben steht für die Vielfalt an sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten, die bis heute um Anerkennung kämpfen. Während Schwule und Lesben und ihre Beziehungen in vielen Bereichen der Gesellschaft als gleichberechtigt akzeptiert werden, kämpfen trans- und intersexuelle Menschen weiter um Anerkennung. Doch auch in der queeren Gemeinschaft gibt es Kämpfe und das Bedürfnis nach Abgrenzung. Mit diesen „Struggles unterm Regenbogen“ beschäftigt sich eine neue Doku-Serie, die der Filmeacher Marco Giacopuzzi für den hr gemacht hat und die ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen ist. „Queertopia“ heißt sie - und wir stellen sie ausführlich vor - in hr-iNFO Kultur mit Christoph Scheffer.