Rebels - ich rebelliere, also bin ich

Sie haben sich dem Kampf für eine gerechtere Welt verschrieben. Sie sind berühmt und nutzen ihre Stimme für ihren politischen Protest. Und ihre Kunst. Egal ob Musikerinnen, Comedians oder Aktionskünstler - sie prangern an und versuchen auf die Sachen aufmerksam zu machen, die in unserer Gesellschaft schieflaufen. Dafür nehmen sie jegliche Konsequenzen in Kauf - vom Shitstorm bis hin zu Morddrohungen. Sie sind Rebellen.