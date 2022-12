Vom Jazzpianisten Ramsey Lewis bis zum Rock’n’Roller Jerry Lee Lewis, von Country-Legende Loretta Lynn bis zur "Grease"-Ikone Olivia Newton-John, von Ronnie Spector bis Meat Loaf, die beide jeweils auf ihre eigene Art für eine „Wall of Sound“ gestanden haben - auch in diesem Jahr sind wieder viele endgültig von der Bühne abgetreten, die in den letzten Jahrzehnten Popmusikgeschichte geschrieben haben. Ihre Songs aber bleiben. Dagmar Fulle erinnert noch einmal an diese Menschen und ihre Musik.