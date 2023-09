Diese drei neuen Bücher bieten wichtige Perspektiven jenseits der - immer noch vorwiegend männlich-weiß geprägten - gesellschaftlichen Mehrheit. Natasha A. Kellys aktuelles Buch „Schwarz. Deutsch. Weiblich.“ räumt mit zahlreichen Vorurteilen des weißen Feminismus auf und nimmt uns mit in die Schwarze deutsche Geschichte und Gegenwart. Elena Fischers Debütroman „Paradise Garden“ über eine 14-Jährige, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter im Plattenbau lebt und sich nach ihrem Tod auf die Suche nach der eigenen Herkunft in Ungarn macht, hat es aus dem Stand auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Jana Crämer möchte mit ihren persönlichen Geschichten über ihr Übergewicht, ihre Multiple Sklerose und Partnerlosigkeit anderen Menschen vermitteln, dass es keine Rolle spielen darf, wenn man der angeblichen Norm nicht entspricht. Alle drei Autorinnen sind mit Lesungen von September bis Anfang Oktober in Hessen zu Gast. Moderation: Tanja Küchle