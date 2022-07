Techno - diese Musik und die dazu gehörende Clubkultur sind in Frankfurt zuhause. Und so wird viel Frankfurterisch gesprochen in der neuen Doku-Reihe, die ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen ist: "Techno House Deutschland" heißt sie und erzählt die Geschichte der elektronischen Tanzmusik aus Deutschland in acht Folgen. Wir stellen Techno House Deutschland in Ausschnitten vor und wir sprechen mit einem der Protagonisten, dem DJ und Club-Gründer Ata Macias.