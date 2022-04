Der Anlauf war groß, aber jetzt ist es tatsächlich so weit: am 6. April öffnet das weltweit erste Techno-Museum in Frankfurt. Genauer gesagt: Das Museum of Modern Electronic Music. Eine Sonderausstellung zu Sven Väth, DEM Frankfurter Kult-DJ, macht den Anfang, aber die Museumsmacher haben auch danach große Pläne. Warum das MOMEM mehr sein will als "nur" ein Museum, was man da so alles sehen kann und wie eine Einbindung in die Stadtkultur, vor allem die gegenwärtige Clubszene funktionieren kann, das klären wir u.a. im Gespräch mit Stefan Weil vom MOMEM und mit Christian Arndt, Journalist, Buchautor und Kenner der Techno-Szene.