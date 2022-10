Das Kulturmagazin heute mit folgenden Themen: Das PEN-Zentrum hat eine neue Leitung / Spanische Gegenwartskunst im Frankfurter Kunstverein / Noch mehr spanische Kunst in den Opelvillen Rüsselsheim / Booktoker*innen empfehlen immer erfolgreicher Bücher in den Sozialen Netzwerken / Klima_X - eine neue Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt.