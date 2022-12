Gold ist ein besonderes Metall, das schon seit Jahrtausenden von Menschen begehrt und verarbeitet wird. In der Hand von Goldschmieden verwandelt es sich in die schönsten Schmuckstücke. An der Staatlichen Zeichenakademie in Hanau werden Gold- und Silberschmiede ausgebildet. Die Institution feiert in diesem Jahr 250 jähriges Bestehen. Aber die Tradition der Goldschmiede reicht noch weiter zurück. Wie kam das Gold nach Hanau? Warum haben sich hier so viele Goldschmiede angesiedelt und was macht dieses besondere Handwerk aus?