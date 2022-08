Vom Suchen, Finden und Sammeln - Archäologie boomt - so haben wir diese Sendung genannt und das gilt auch und gerade in und für Hessen! Ob bei aktuellen Grabungen, in Ausstellungen, im Comic oder der Sammlung im heimischen Keller; überall dort wird deutlich: Der Wunsch in der Erde nach Spuren aus vergangenen Zeiten zu graben, etwas zu finden, und darüber Geschichten über unsere Vorfahren, aber auch über Pflanzen und Tiere zu entdecken, war und ist sehr beliebt. Vor allem im Deutschland der Nachkriegszeit haben viele mit dem Suchen und Sammeln begonnen und diese Sammlungen werden nun vererbt bzw. Museen angeboten. So erreichen allein das Senckenberg Museum in Frankfurt pro Woche mehrere Angebote. Was das für die Ausstellungshäuser bedeutet und wie das ist, wenn man plötzlich eine umfangreiche palä-ontologische Sammlung erbt, die in einem kleinen Fachwerkhaus in Kronberg untergebracht ist, auch darum geht es in der kommenden halben Stunde.