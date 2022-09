Dass Klaus Doldinger die Musik zum „Tatort“-Vorspann geschrieben hat, ist inzwischen ziemlich bekannt. Aber es war noch viel mehr: Natürlich jede Menge Jazz, vor allem mit seiner Band Passport, und dazu Musik zu Werbespots und Fernsehserien - und immer wieder zu Kinofilmen. Am bekanntesten wohl „Das Boot“ und „Die unendliche Geschichte“. Klaus Doldinger, Jahrgang 1936, ist vielleicht der bekannteste zeitgenössische Komponist Deutschlands, ganz sicher aber einer der vielseitigsten. In seiner frisch erschienenen Autobiografie „Made In Germany“ erzählt er sein buntes und bewegtes Musikerleben über mehr als acht Jahrzehnte hinweg, von den ersten elektrisierenden Jazztönen im Nachkriegsdeutschland über die Anfänge seiner musikalischen und menschlichen Freundschaft mit Udo Lindenberg bis hin zur Corona-Zwangspause und der Freude, bald wieder auf der Bühne stehen zu können. Denn die Musik ist immer noch: sein Leben.