Es ist Krieg in Europa. Der brutale Angriff auf die Ukraine relativiert vieles, was uns im Leben wichtig war. Auch die Kunst? Oder brauchen wir gerade jetzt Kunst und Kultur? Beate Kemfert und Kathrin Meyer leiten kleine, aber feine Ausstellungshäuser im Rhein-Main-Gebiet: die Opelvillen in Rüsselsheim und das Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg. In neue Ausstellungen machen beide den Wandel zum Thema der Kunst - mal als Ausdruck der Krise, mal als Chance.