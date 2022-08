Der 19. August ist der Welttag der Fotografie. Er soll an jene revolutionäre Erfindung von 1839 erinnern, als das erste Foto entstand. Heute feiern Millionen Fotografen auf der Welt dieses Ereignis und stellen beispielsweise ihre Bilder im Netz zur Verfügung. Und das ist auch das Neue. Die allermeisten Fotos werden heutzutage mit dem Smartphone gemacht. Das hat zu einer Flut an Bildern im Netz geführt. Das Digitale hat die Fotografie revolutioniert und damit auch die Fotobuchkultur. Aber wann wird aus einem Fotobuch Kunst? Ein Thema in dieser Ausgabe von hr-Info Kultur, das wir auch mit Markus Schaden, vom Fotobuch-Museum in Köln klären wollen