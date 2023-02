„Der Buchhandel ist in der Krise“, lesen und hören wir immer wieder. Die Digitalisierung, die Pandemie, millionenfache Onlinekäufe - das alles scheint der kleinen inhabergeführten Buchhandlung den Garaus zu machen. Die Frankfurter Autorin Julia Kröhn beweist mit ihren beiden Romanen um „Die Buchhändlerinnen von Frankfurt“, dass der Buchhandel schon mehrmals totgesagt wurde - und doch überlebt hat. Sie erzählt aus der unmittelbaren Nachkriegszeit und aus der Zeit der Frankfurter Studentenrevolte in den sechziger Jahren. Und was braucht es heute, um sich den Traum von der eigenen Buchhandlung zu erfüllen? Genügen Bücherliebe und Leidenschaft fürs Lesen, um in schwierigen Zeiten zu bestehen? Wir fragen Eva Altemöller, die gleich mehrere Läden erfolgreich betreibt, und Klaus Bramann, der Gründerinnen in der Buchbranche berät.