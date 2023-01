Vor 70 Jahren, am 21. Januar 1953, gab es zum allerersten Mal die „Augsburger Puppenkiste“ im damals noch jungen deutschen Fernsehen. „Peter und der Wolf“ war die erste Geschichte mit den handgeschnitzten Puppen aus Oehmichens Marionettentheater. Mit Kater Mikesch, Jim Knopf und dem Urmel wurde die Puppenkiste zur gesamtdeutschen Institution für Generationen von Kindern. Produziert wurden die Filme in Frankfurt, in den Studios des Hessischen Rundfunks. Wir schauen zurück auf diese Zeit - und auch nach vorn: Dagmar Fulle spricht mit einer jungen Regisseurin, die an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Dozentin ist, im Fach „Zeitgenössisches Puppenspiel“. Was lernen Studierende dort? Was fangen Sie damit an? Und welche Bedeutung hat Puppentheater heute noch, in digitalen Zeiten mit perfekten Möglichkeiten der Animation?