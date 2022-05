Die Nachrichten vom Krieg gegen die Ukraine erreichen uns jeden Tag. Die Bilder von zerbombten Wohnhäusern, von Menschen auf der Flucht, von Massakern, lassen uns vergessen, wie das Leben hier war vor dem 24. Februar - falls wir es überhaupt je wussten oder ahnten. An die Schönheit und das kulturelle Erbe der Ukraine will der Jazzpianist Vadim Neselovskyi erinnern mit einem musikalischen Spaziergang durch seine Stadt Odessa, wo er 1977 geboren wurde. Sein Album "Odesa - A Musical Walk Through a Legendary City" erscheint am 17. Juni. Christoph Scheffer spricht mit dem Pianisten darüber, wie der Klang einer Stadt in Musik zu übersetzen ist und wie der Krieg die Interpretation dieser Musik verändert. (Foto: Yaroslavna Chernova)