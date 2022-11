Sie waren nicht nur die ersten Frauen, sie waren die Ersten überhaupt: Lotte Reiniger stellte den ersten Trickfilm her, Rosalind Franklin beschrieb als erster Mensch die DNA, Ada Lovelace entwickelte das erste Computerprogramm, und Lise Meitner entdeckte die Kernspaltung. Die Nobelpreise aber bekamen Männer. Wir sprechen mit Vera Weidenbach über ihr Buch "Die unerzählte Geschichte" und darüber, warum diese und viele andere Frauen in Vergessenheit gerieten. Außerdem: Ein Gespräch mit Ruth Kornberger, die in ihrem Roman „Die Symphonie der Sterne“ von der deutschen Astronomin Caroline Herschel erzählt, und ein Blick auf Frankfurter Frauen, die weit mehr als lokale Geschichte geschrieben haben.