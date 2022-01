Die Hausener Brotfabrik wurde 1980 als selbstverwaltetes Kulturzentrum gegründet und war für viele Menschen im Stadtviertel Hausen und darüber hinaus ein wichtiger Treffpunkt sozialer Kontakte in den vergangenen 40 Jahren. Jetzt tauchte die Meldung auf, dass das Gelände der Brotfabrik an einem Investor verkauft werden soll. Ein Schock für viele Frankfurter. Auch der Magistrat der Stadt will sich für die Erhaltung der Hausener Brotfabrik einsetzen. Muss die Brotfabrik also zu machen? Eine Frage, der wir in hr-Info Kultur nachgehen wollen.