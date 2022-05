Zwischen Glamour und Krieg – Die 75. Filmfestspiele in Cannes

Filme entführen uns in fremde Welten und Geschichten, doch Filmfestivals sind oft auch politisch. Für die 75. Filmfestspiele in Cannes in Zeiten des Ukrainekriegs eine besondere Herausforderung. Anna Engel blickt auf neue Filme und spricht mit hr-Kinokritiker Jan Tussing.