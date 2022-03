10 Jahre Spotify - Der Streaming-Dienst in der Kritik

Vor zehn Jahren kam Spotify nach Deutschland. Der Musikstreaming-Dienst ist heute weltweiter Marktführer. In letzter Zeit ist er aber besonders in die Kritik geraten, weil er an einem Podcaster festhält, der Falschinformationen über das Corona-Virus verbreitet hat. Kritisiert wird immer wieder auch die schlechte Bezahlung kleiner Künstler. Und Spotify hat starken Einfluss auf die Kreativität der Künstler, die ihre Songs dem Streaming anpassen.